الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز طالب فى اتهامه بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض فى العمرانية

سلاح أبيض
سلاح أبيض

قررت النيابة العامة بالجيزة ، حجز طالب على تحريات المباحث لاتهامه بالتعدي على زميله بسلاح أبيض فى العمرانية، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تعرض طالب بمدرسة ابتدائية في العمرانية لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرض ابنه لاعتداء بسلاح أبيض، بمنطقة العمرانية، وذكر أن إبنه أصيب بجرح بوجهه، نتيجة اعتداء زميله عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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