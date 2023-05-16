الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة ثقافية بعنوان "المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعى"

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة السبت المقبل ندوة ثقافية بعنوان "المكتبات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي".

وذكر ياسر عثمان أن الندوة تستعرض تجارب أمريكية في المكتبات الذكية خاصة بسلسلة مكتبات كوينز العامة والتي وصل عدد فروعها إلى 68 مكتبة داخل نيويورك فقط بخلاف الولايات الأخرى.

وأضاف أن ذلك يعد تسهيلا على الباحثين وإتاحة جميع الكتب والوسائط الثقافية المختلف في برنامج واحد يمكن استيراد وتصدير البيانات من خلاله وكذا عمليات الإعارة وتحديد الإعارة وطبع المتاح بصيغة بى دي إف والاطلاع على اللوحات الفنية.

ويتحدث في اللقاء الدكتور هشام الشريف الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والدكتورة سالي المعروض أستاذ علم المكتبات والمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي الندوة في سياق اهتمام وزارة الثقافة وبدء مشروع المكتبات الذكية لحصر الإنتاج الفكري بالمكتبات المصرية.

السبت المقبل الولايات المتحد المكتبات المصرية توظيف الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات

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