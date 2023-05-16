الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة أغطية كابلات كهرباء فى العمرانية

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أغطية كابلات كهرباء في العمرانية.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين بتهمة سرقة أغطية خاصة بكابلات الكهرباء في محور كمال عامر بمنطقة العمرانية، وضبط بحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أثناء متابعة رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط عاطلين، بعد الاشتباه بهما، وبحوزتهما أغطية خاصة بكابلات الكهرباء.

بمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من محور كمال عامر، لبيعها لتجار الخردة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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