البتريوت الأوكراني: كييف شهدت قصفًا عنيفًا بالصواريخ الباليستية الروسية

أكد الدكتور رامي أبو شمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن كييف شهدت قصفًا عنيفًا من القوات الروسية بالصواريخ الباليستية بعدة مناطق، وتمكنت مضادات الصواريخ الأوكرانية من إسقاطها.

وأضاف "أبو شمسية"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، هناك حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، وتوجهوا إلى الملاجئ نتيجة أصوات الانفجارات العالية جدًا، بالإضافة إلى سقوط بقايا الصواريخ على المباني، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني يرصد جميع الصواريخ.

وأشار إلى أن الرادارات كشفت عن طائرات مسيرة روسية تحمل متفجرات تم التعامل معها وإصابتها بنجاح بأحد المناطق البعيدة عن كييف بعدة كيلو مترات.