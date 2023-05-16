"صور العاصمة الإدارية الجديدة".. صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي تبرز معالمها ومرافقها (صور)

بدأت صفحة حديثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" باسم "صور العاصمة الإدارية الجديدة" ، في تقديم محتوى خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إبراز صور تُظهر ما وصلت له المدينة من تطور و تحقيق الإنجازات على أرض الواقع، و التي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة إطلاقها لتكون وجهة عالمية لمصر.

وحازت الصفحة على انتشار كبير منذ انطلاقها وذلك لإبرازها لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ونشر ما تحتويه من تطور وإنشاءات معمارية ضخمة حققت نهضة معمارية، وجاء في وصف الصفحة أنها تهتم بنشر صور احترافية متميزة عن مراحل إنشاء العاصمة الجديدة والمعالم المهمة فيها.

وتقدم الصفحة وصفا ومعلومات وافية حول ما تنشره من صور داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت أبرز الأماكن التي تم نشرها كالتالي

- منطقة الأعمال المركزية من أمام النهر الأخضر

منطقة الأعمال المركزية تحيط بها عدة مناطق ومعالم هامة مثل النهر الأخضر والحي الحكومي والطريق الدائري ومحور بن زايد الشمالي، وتمتد بالعاصمة الإدارية على مساحة 195 فدان، أي حوالي 1,71 مليون متر2، وتم البدء في تشييد المنطقة منذ عام 2016، بشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة CSCEC الصينية.

- محور بن زايد الجنوبي

مجمع سكنى على شكل أبراج داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويشمله مسجد الفتاح العليم.

- البرج الأيقوني

هو برج يقع في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفذه شركة CSCEC الصينية، ويبلغ ارتفاع البرج 385 مترًا، و سيصبح أطول برج في مصر وقارة إفريقيا.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية تحتوي على 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يعمل بالكامل.

وكان خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ببرنامج مساء dmc، قد أعلن أنه بدأ أيضًا تسليم أول دفعة من المرحلة الأولى لوحدات الموظفين بمدينة حدائق العاصمة-البالغ عددها -9040 وحدة سكنية، والتي تبعد مدينة حدائق العاصمة نحو 5-7 كيلو متر عن العاصمة الإدارية، كما أنه سيتم تسليم باقي الموظفين الوحدات التي سبق وتم تخصيصها لهم، بالإضافة لوحدات الحي السكني الموجودة بالعاصمة الإدارية ويسمى "حى المقصد" R3 التابع لوزارة الإسكان.