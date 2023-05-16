"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع
-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.
-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.
ثانيا:التسميد
تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
-البق الدقيقي كما سبق
-مكافحة الاكاروسات المبططة وكما سبق
-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس كما سبق
- مكافحة اعفان الثمار كما سبق
-مكافحة البياض الدقيق كما سبق
-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق