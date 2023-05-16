الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال مايو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر و نهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع
-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.
-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.
ثانيا:التسميد
تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز  بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
-البق الدقيقي كما سبق
-مكافحة الاكاروسات المبططة وكما  سبق
-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس كما سبق 
- مكافحة اعفان الثمار كما سبق
-مكافحة البياض الدقيق كما سبق
-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التين خلال شهر

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