"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

-إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع

-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة.

-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.

ثانيا:التسميد

تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرش الورقي

يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الأسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق

-البق الدقيقي كما سبق

-مكافحة الاكاروسات المبططة وكما سبق

-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس كما سبق

- مكافحة اعفان الثمار كما سبق

-مكافحة البياض الدقيق كما سبق

-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق