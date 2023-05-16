الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولي: هرم منقرع يكشف للعالم أروع أسرار مصر القديمة

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

أفاد موقع "ترافيل نوير" الدولي، بأنه ثمة أخبار جيدة جديدة لمن يخططون لزيارة مصر هذا الصيف لاستكشاف أهرامات الجيزة، فبينما لا يزال الهرم الأكبر، خوفو، مغلقًا للصيانة، ثمة جانب مضيء، وهو أن هرم منقرع، الأصغر بين الأهرامات الثلاثة، سيعاد افتتاحه في يونيو بعد أن خضع لعملية ترميم وانتهت الأعمال به.

وتابع أنه في حين أن عظمة خوفو محظورة على الزوار بسبب الصيانة المستمرة من قبل وزارة السياحة والآثار، فإن هرم منقرع يقدم فرصة فريدة، حيث ابتداءً من شهر يونيو المقبل، يمكن للزوار المغامرة داخل الموقع الأثري الواقع في مقبرة الجيزة خارج القاهرة الكبرى.

أسرار البناء

وأشار الموقع الدولي، إلى أنه تم بناء هذا الموقع في عهد الأسرة الرابعة ليكون مكان دفن الفرعون منقرع، وهو يتمتع بأهمية تاريخية هائلة، حيث يوفر الهرم نظرة ثاقبة لتقنيات وممارسات بناء الهرم القديم.

وأضاف أنه داخل هرم منقرع، ستجد غرفة دفن فسيحة وغرفة مزينة بألواح الزينة، حيث يعكس بنائه الظروف الفريدة المحيطة بإكماله.

وأوضح الموقع أن منقرع توفى قبل الانتهاء من مجمعه، ما أدى إلى بقاء بعض العناصر غير مكتملة، وتجدر الإشارة إلى أن كتل غلاف الجرانيت بالقرب من المدخل تقف كدليل على التوقف المفاجئ في البناء، ومن الواضح أنها لا تزال غير مكتملة، وتعرض وفاة الفرعون المفاجئة. 

وأكد الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك، تم بناء المعابد الجنائزية والوادي باستخدام طوب اللبن المطلي باللون الأبيض بدلاً من كتل الحجر الجيري الضخمة المخطط لها في الأصل، ما أضاف مزيدًا من الدسائس إلى قصتها.

وتابع أن هذه الحالة غير المكتملة تقدم أدلة قيمة حول أساليب البناء، ما يدعو إلى مزيد من الدراسة والإعجاب، حيث يواصل الباحثون والمتحمسون استكشاف ومناقشة الألغاز المحيطة بتقنيات بناء الأهرام القديمة، حيث يساهم هرم منقرع في هذا التحقيق المستمر.

علاوة على ذلك، تُحيط بهرم منقرع هياكل رائعة أخرى بما في ذلك معبد الوادي وأبو الهول الغامض، هذا المزيج من العجائب المعمارية يجعل مقبرة الجيزة وجهة آسرة حقًا لهواة التاريخ والمسافرين الذين يسعون لكشف أسرار مصر القديمة.

وأشار الموقع إلى الزائر يجب أن يكون مستعد لتغمر نفسك في التاريخ الآسر والعجائب المعمارية حيث يفتح هرم منقرع أبوابه مرة أخرى، حيث يُعد الموقع بتجربة لا تُنسى وسط الجمال المبهم لمقبرة الجيزة، وهذه الرحلة بمثابة سفر إلى عالم مصر القديمة الرائع، حيث تنتظر الهياكل العظيمة والحكايات الغامضة استكشافك.

مصر القديمة هرم منقرع اسرار خوفو الأهرامات

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