الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تسقط 6 صواريخ روسية طراز كينجال استهدفت كييف

صواريخ
صواريخ

أكّدت أوكرانيا، الثلاثاء، أنها أسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها، على ما أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخًا آخر".

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تفصيل إسقاط صواريخ كينجال وكاليبر

فيما قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية وعددها 18 صاروخًا من طرز مختلفة.

وقال زالوجني، عبر تطبيق تليجرام للتراسل، إن روسيا أطلقت ستة صواريخ كينجال باليستية من طائرات وتسعة صواريخ كروز من طراز كاليبر من سفن في البحر الأسود وثلاثة صواريخ إسكندر من قواعد برية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وثلاث طائرات مسيرة للاستطلاع.

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أوكرانيا كينجال كييف صواريخ روسية أوليكسي ريزنيكوف روسيا كاليبر

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