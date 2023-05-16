حبس المتهمين بسرقة توك توك وإصابة قائده بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية حبس المتهمين بسرقة توك توك من قائده بالإكراه وإصابته فى قرية فنارة دائرة مركز فايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بدائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز فايد لمكان الواقعة، بالفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة.

بسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلب منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط مباحث مركز فايد لفحص البلاغ والوصول لمرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصان بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بمشاركة آخر "سيئ النية" اخفوا لديه المركبة المشار اليها.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.