الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة توك توك وإصابة قائده بالإسماعيلية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية حبس المتهمين بسرقة توك توك من قائده بالإكراه وإصابته فى قرية فنارة دائرة مركز فايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بدائرة مركز فايد. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز فايد لمكان الواقعة، بالفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة.

بسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلب منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط مباحث مركز فايد لفحص البلاغ والوصول لمرتكبى الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصان بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بمشاركة آخر "سيئ النية" اخفوا لديه المركبة المشار اليها. 

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق لالإسماعيلية حبس سرقة توك توك التحقيقات

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي