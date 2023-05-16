الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سائق وتباع بانقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالجيزة

مصرع سائق
مصرع سائق

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع شابين في حادث مروري بالطريق الإقليمى، حيث تبين أن سائقا ومساعده "تباع" في أثناء استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما للعمل، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها ومصرعهما.

وحدد رجال المباحث هوية السائق ومساعده، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمي، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل مما أسفر عن مصرع سائقها ومساعده.

حدد رجال المباحث هوية المتوفين، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي