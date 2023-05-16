الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد شخصين من جيبوتي لأسباب تتعلق بالصالح العام

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 108 الصادر اليوم 16 مايو سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 752 لسنة 2023، بإبعاد شخصين يحملان جنسية جيبوتي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 أبريل 2023، بشأن طلب إبعاد اثنين جيبوتي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من ABDOURAHMAN MOHAMED MIZAN جيبوتي الجنسية، وHASSAN MAHMOUD ABDI جيبوتي الجنسية.

ونصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، والمادة الثالثة بأن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

الوقائع المصرية إقامة الأجانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة

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