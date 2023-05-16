تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و984 شاحنة، و401 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1630 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 6 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و420 شاحنة، و376 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و564 شاحنة و25 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية 2، بوسيدون إكسبريس)، وغادرته السفينتان (أمل، القاهرة)، فيما استقبل ميناء نويبع البحري السفينة (سينا)، وغادرته السفينتان (سينا، بريدج)، وتم تداول 2800 طن بضائع، و386 شاحنة، كما وصلت إلى ميناء بورتوفيق السفينة (Jasmine)، وعلى متنها 300 سيارة بزنة بلغت 600 طن، قادمة من جدة.