أقوال والد المجنى عليه فى اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

تنشر “الدستور” أقوال والد المجنى عليه فى اتهام عامل خردة بقتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

وجاء بأقوال "ر.ع" سائق، بأن ابنه أمّي ويعمل بمجال جمع الخردة منذ فترة ليست ببعيدة، وأنه نما إلى علمه تغيّب نجله عن العمل من رب عمله والذي دعاه للحضور والإبلاغ عن واقعة التغيب فتوجه إلى ديوان قسم أول أكتوبر للإبلاغ عن تلك الواقعة؛ فتقابل مع رئيس المباحث والذي قرر له أنه عثر على إحدى الجثث المجهولة ملقاة بالطريق الصحراوي - وصلة حازم حسن - بدائرة القسم وتم نقلها لمصلحة الطب الشرعي فاصطحبه للتعرف عليها والتي قرر برؤيتها أنها لابنه. وأضاف أنه لا يعلم بظروف وفاته.

وأحالت النيابة العامة عامل خردة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات أن عاطلًا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.