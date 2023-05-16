الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بالمحافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات وتنظيم انتقال المرضى داخليًا بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وفقًا للتخصصات والاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بالتعاون بين كل الجهات المعنية بالوزارة، فضلًا عن توزيع القوى البشرية وفقًا لمنهجية علمية، بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع خلال الاجتماع التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للصحة، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيدًا لإطلاقهما رسميًا في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مفصل خاص بـ برنامج متابعة مؤشرات الأداء للربع الأول من عام 2023، الذي يتضمن متوسط ما تم تحقيقه من إنجازات من خطط المحافظات والقطاعات التابعة للوزارة، بما يضمن تحسين الأداء الاستراتيجي والتشغيلي من خلال وضع خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمنظومة الصحة الحكومية، مؤكدًا المتابعة الدورية لما تم تحقيقه من إنجازات وفقًا للخطط الخاصة بـ كل الجهات التابعة للوزارة التي تم وضعها بداية العام الجاري 2023، للتأكد من تحقيق كل أهدافها.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أن كل قطاعات وهيئات الوزارة تسير بخطى ثابتة ومحددة لتنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، والتي تم وضعها وفقًا للأولويات الخاصة بالقطاع الصحي، وخطط كل محافظة من المحافظات على حدة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التوسع بها، فضلًا عن التطوير والتوسع في المنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول استعراض تقرير مفصل حول النشاط الخاص بالمرور على المنشآت الصحية، ضمن منظومة الرقابة والمتابعة للوزارة، خلال شهر أبريل 2023، حيث تم إجراء 531 زيارة على المنشآت الصحية بالمحافظات، وإجراء 288 زيارة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من قبل مديري المديريات الصحية، وتنفيذ 224 زيارة من قبل فرق الرقابة الداخلية، موضحًا أن المرور يستهدف متابعة مستويات الأداء، من خلال مراجعة "الانضباط الإداري، الأمن والنظافة، البنية التحتية والحالة الإنشائية، انتظام واكتمال القوى البشرية، توافر الأدوية والمستلزمات، التجهيزات والأعطال، قياس مدى رضاء المواطنين من المرضى والمرافقين لهم، التقييم العام للمنشأة".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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وزير الصحة خطة متكاملة مراكز تميز تخصصية المحافظات المتابعة الدورية إنجازات

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