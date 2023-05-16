الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القوات الأوكرانية: أسقطنا 18 صاروخا أطلقتها روسيا على أراضينا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت القوات الأوكرانية أسقاط 18 صاروخا أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، وفقاً لنبأ عاجل نقلته “القاهرة الإخبارية”.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، من أن المزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا تزال مرجحة للغاية نظرا لأن روسيا لم تتخل حتى الآن عن تكتيكاتها العسكرية.

وكشفت الهيئة أن الجيش الروسي شن مرة أخرى على مدار أمس هجوما مكثفا على أوكرانيا، مستخدما أنواعا مختلفة من الصواريخ لم يتم نشر التفاصيل بعد، ولكن لوحظ تسجيل هجومين صاروخيين على إقليم دونيتسك، حيث استخدم العدو نظام دفاع جوي من طراز "إس-300"، بالإضافة إلى ذلك، نفذ الاتحاد الروسي 48 غارة جوية وأكثر من 50 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة".

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