"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

أعلن متحف الإسكندرية القومي، عن فوز القطعة رقم 2 وهي “تمثال الأسرة المصرية” في تصويت قطعة شهر مايو 2023 بأعلى نسبة تصويت من مشاركة الجمهور.

القطعة الفائزة «تمثال الأسرة المصرية»

وأوضح المتحف أن القطعة تمثل الأسرة المصرية القديمة، فالتمثال مصنوع من الحجر الجيري، وعثر عليه في منطقة سقارة، يمثل رجل (وش – كا) وزوجته وابنهما مصور بين قدميهما جالسا على مقعد قابضا يده اليمنى على ركبته اليمنى بينما يده اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى يظهر مرتديًا شعر مستعار مجعد والنقابة القصيرة ويطوق رقبته قلادة، وزوجته بجانبه تظهر مرتدية رداء حابك يدها اليمنى مبسوطة على ركبتها اليمنى بينما اليد اليسرى ملتفة حول كتف زوجها في حالة ود وحب أسري ، يظهر ابنهما بين قدميهما عاري الجسد واضعا إصبع السبابة في فمه وخصله شعره تظهر بشكل جانبي وملتفة ذراعه الأيسر حول الساق اليمنى لوالده.

وكان قد ضم الاستفتاء والتصويت على قطعة الشهر تحت عنوان « أنت من تقرر» 3قطع بمناسبة اليوم العالمي للأسرة بينهما القطعة الفائزة وقطعتين آخرين وهما: القطعة الأولى تمثال إيزيس، والقطعة الثالثة جزء من تاج عامود حتحوري.

القطعة الأولى

عبارة عن تمثال إيزيس وهي ترضع "حربوقراط" هو حورس الطفل، وحربوقراط إبن الإله أوزوريس رب العالم الآخر والربة إيزيس آله الجمال والأمومة عند المصريين القدماء، وعرض متحف الاسكندرية القومى تمثالا للإلهة إيزيس في وضع الجلوس متوجها بالتاج اليد اليسرى تسند رأس الإله حربوقراط الجالس على قدميها.

القطعة الثالثة

جزء من تاج عامود حتحوري، مصنوع من الحجر الجيري وعثر عليه في منطقة ميت رهينة، يمثل وجه المعبودة حتحور في الهيئة الآدمية بأذني بقرة على الجهات الأربع. جسدت المعبودة حتحور رموز الأمومة والطفولة، فقد كانت ترعى المعبود حور داخل أحراش الدلتا حين تركته والدته المعبودة إيزة للانتقام من عمه المعبود ست وتجميع جسد زوجها المعبود أوزير وإعادته للحياة مرة أخرى تعبيرا للوفاء، وصورت بهيئة البقرة تجسيدا لرمز العطاء والأمومة.