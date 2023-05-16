الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع ضحايا إعصار "موكا" في ميانمار لـ41 قتيلا

إعصار موكا
إعصار "موكا

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” بارتفاع ضحايا إعصار "موكا" في ميانمار إلى 41 قتيلا على الأقل.

وكانت أعلنت السلطات فى ميانمار، الإثنين الماضي، بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "موكا" الذي يضرب البلاد حيث لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 700 على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الإصابات وقعت بين قرابة 20 ألف شخص فروا إلى الأديرة والمدارس والمباني القوية في المناطق المرتفعة بمدينة "سيتوي" في ولاية "راخين" للاحتماء من الفيضانات، كما أجلت السلطات قرابة ألف شخص كانوا محتجزين بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي قارب الأربعة أمتار بالسواحل الغربية للبلاد.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 209 كيلومترات في الساعة، ولم يتضح على الفور حجم الضرر الذي تسبب فيه الإعصار إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له، أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن المياه غمرت الشوارع ما تسبب في احتجاز أشخاص داخل منازلهم في المناطق المنخفضة.

الأكثر قراءة

رسميًا.. "كاف" يكشف عن الملاعب المعتمدة لتصفيات أمم إفريقيا.. غينيا ومصر فى ملعب محايد

حريق شقة في باب الشعرية

"تموين كفر الشيخ": توريد 129 ألفًا و197 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شاب طعنا على يد والده بدار السلام

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "بطل التايكوندو" في شبرا

اليوم.. الحكم في طعن "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي