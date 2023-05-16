في ذكرى ميلاده.. عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية

صاحب مدرسة أتسمت بالبساطة في فنون التجويد والقراءات في القرآن الكريم، ونجح في تعليم أجيالا هذا الفن بطريقته الخاصة، ليكون أسمه من أهم الأسماء الذي شقت طريقها وخالدها الزمن بين المقارئ المصرية والعربية، إنه القارئ الجليل الشيخ عامر السيد عثمان، والذي يحل اليوم 16 مايو ذكرى ميلاده الـ123.

كان للشيخين عبد الرحمن سبيع وخليفته الشيخ همام قطب، دوراً هاماً في تكوين شخصية ابن محافظة الشرقية “الشيخ عامر” لتلقي على يدهما فن القراءات، قبل أن ينتقل القاهرة ويتعلم في الأزهر الشريف ومكتبات القاهرة الواسعة، وظل يبحر في عالم القراءات بين المشايخ في ذلك الوقت، بجانب دراسة المخطوطات، حتي اتخذ لنفسه حلقة بالجامع الأزهر الشريف سنة 1935م، وأصبح في غضون سنوات قليلة علي رأس الكوكبة الأولى من أساتذة معهد القراءات بكلية اللغة العربية عند إنشائه سنة 1943م، وأُسندت إليه مقرأة الإمام الشافعي سنة 1947م.

حقق الشيخ عامر العديد من كتب القراءات مثل فتح القدير في شرح تنقيح الحرير وشرح منظومة الإمام إبراهيم على السمنودي، ولطائف الإشارات في شرح القراءات للإمام القسطلاني شارح البخاري، ومن الجهود المنسوبة إليه أنه أشرف على تسجيل المصاحف المرتلة والمجودة في الإذاعة لكبار القراء أمثال الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود على البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل.

وفي عام 1981، تم اختيار الشيخ الجليل، ليكون شيخاً لعموم المقارئ المصرية، خلفاً للشيخ محمود خليل الحصري، وفي عام 1985م، وأُصيب قبل وفاته بسبع سنوات بمرض في حنجرته وانقطعت أحباله الصوتية، فاكتفى بتدريس التجويد، وكان يوجه تلاميذه بشهقه، حتى توفي بالمدينة المنورة في 20 مايو 1988م ودفن بالبقيع.