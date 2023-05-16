الكاتب سيد الوكيل ضيف "حديث الأربعاء" في احتفالية بمجمل أعماله

يحل الكاتب سيد الوكيل في ضيافة، أمسية جديدة من أمسيات "حديث الأربعاء"، والتي ينظمها مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في احتفالية بمجمل أعماله.

تعقد الأمسية في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، والموافق 17 مايو الجاري، ويشارك في الأمسية كل من: الناقدة دكتورة هدي عطية، الناقد دكتور نجدي عبد الستار، وتدير الأمسية الناقدة دكتورة شهد مختار.

تتضمن الأمسية الجديدة من أمسيات صالون حديث الأربعاء، احتفالية بمجمل أعمال الكاتب سيد الوكيل، وتسليط الضوء علي مشواره الإبداعي والأدبي، وأبرز وأهم المحطات في حياته العملية والإبداعية.

والكاتب سيد الوكيل، قاص وناقد وروائي، ومؤسس موقع صدي ذاكرة القصة المصرية والذي أطلقه في العام 2018 بمجهودات فردية ذاتية، والذي يعد بمثابة ببلوجرافيا للقصة القصيرة المصرية والعربية، ويرأس حاليا تحرير سلسلة إبداعات القصصية، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، واختير أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر دورة العام 2008.

بدأ مشوار الكاتب سيد الوكيل الأدبي، في ثمانينيات القرن العشرين، حيث صدرت أولي مجموعاته القصصية في العام 1990 تحت عنوان أيام هند، وبعدها توالت إصداراته الأدبية ومن بينها: المجموعة القصصية "للروح غناها"، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1997. وفي نفس العام صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة رواية "فوق الحياة قليلا"، وفي عام 2002 صدر له كتاب نقدي بعنوان "مدارات في الأدب والنقد".

كما صدر للكاتب سيد الوكيل مجموعته القصصية :مثل واحد اخر" عن دار الاتحاد للطباعة والنشر في العام 2004، وبعدها بعامين تحديدا عام 2006 صدر له كتاب نقدي بعنوان "أفضية الذات .. دراسة نقدية في اتجاهات السرد القصصي" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن الأعمال الروائية للكاتب سيد الوكيل رواية "شارع بسادة"، والتي صدرت في المرة الأولي عام 2008 عن دار الناشر، وصدرت في طبعة ثانية عن دار روافد بالقاهرة والدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت وذلك في العام 2011.