مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شاب طعنا على يد والده بدار السلام

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم نشره عن مقتل شاب طعنا على يد والده عقب نشوب مشاجرة بينهما وطعن بعضهما البعض بدائرة قسم شرطة دار السلام.

ونفى المصدر ما تم تداوله و نشره عن وجود أي حالات وفيات أو إصابات بالغة، لكنه أوضح أن حقيقة الواقعة أن المقدم وسام عطية رئيس مباحث دار السلام تلقى أمس الإثنين بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بين سائق ونجله.

بانتقال الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث القسم لفحص الواقعة تبين حدوث مشادة كلامية بين أب ونجله اعتديا على بعضهما بالسب عقب نشوب مشاجرة بسبب استيلاء الابن على أموال والده الذي يعمل سائق توك توك لشراء المواد المخدرة.

وعقب القبض على طرفي المشاجرة واصطحابهما إلى ديوان القسم قاموا بالتصالح و تم عمل محضر صلح بينهم.