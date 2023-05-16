الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتلى ومصابون فى إطلاق نار بولاية أمريكية

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدة أشخاص آخرون يوم الإثنين بعد إطلاق نار في فارمنجتون بنيو مكسيكو، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة فارمنجتون في منشور على فيسبوك إن "هناك العديد من الضحايا المدنيين"، مضيفة أن أحد المشتبه بهم "تمت مواجهته وقتل في مكان الحادث".

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق المدارس في المنطقة، مشيرة إلى إصابة ضابطين بطلقات نارية أحدهما ضابط شرطة في المدينة والأخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو، كلاهما في حالة مستقرة، ويتواجدان بالمركز الطبي الإقليمي في سان خوان.

وجاء في منشور الشرطة أن "هوية المشتبه به غير معروفة ولا توجد تهديدات أخرى معروفة في هذا الوقت"، مضيفا أن المدينة ومقاطعة سان خوان وشرطة الولاية يتابعون الحادث.

ووصفت ميجان ميتشل، المسؤولة في مكتب مأمور مقاطعة سان خوان، الحادث بأنه "تحقيق مفتوح ونشط مستمر"، موضحة أنه ليس لديها المزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

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