الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يعلن إنتاج أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع

أول سيارة هيدروجين
أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع بالمغرب

أعلن المغرب، الإثنين، إنتاج أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها مواطن مغربي.

وأوردت وكالة المغرب الرسمية، أن "الملك محمد السادس، ترأس بالرباط، حفل تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي، ما يعزز علامة "صُنع في المغرب"، ويدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

وأوضحت أن هذه السيارة تمت من طرف شركة "نيو موتورز"، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX "نامكس"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.

وقامت شركة "نيو موتورز" بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جنوب الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، و بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.

وأضاف البيان: "تم تصميم النموذج بالشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، أما التصميم الداخلي للمركبة فقد تم اعتماده من قبل كفاءات مغربية".

وتنتج المملكة 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمئة منها إلى أوروبا وباقي الدول.

ويتوفر في المغرب 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك

والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة، وهو ما تم الإعلان عنه الإثنين. 

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى بلاغات بشأن واقعة اغتصاب سيدة ببورسعيد

بولندا تتسلم الشحنة الأولى من قاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

على جمعة: الإنترنت أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق (فيديو)

بعد تحذير "الصحة العالمية".. كيف تتجنب خطورة بدائل السكر الصناعية؟

قتلى ومصابون فى إطلاق نار بولاية أمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي