المغرب يعلن إنتاج أول سيارة هيدروجين محليّة الصنع

أعلن المغرب، الإثنين، إنتاج أول سيارة محلية الصنع تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها مواطن مغربي.

وأوردت وكالة المغرب الرسمية، أن "الملك محمد السادس، ترأس بالرباط، حفل تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي، ما يعزز علامة "صُنع في المغرب"، ويدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

وأوضحت أن هذه السيارة تمت من طرف شركة "نيو موتورز"، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX "نامكس"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV Hydrogen Utility Vehicle.

وقامت شركة "نيو موتورز" بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جنوب الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، و بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.

وأضاف البيان: "تم تصميم النموذج بالشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، أما التصميم الداخلي للمركبة فقد تم اعتماده من قبل كفاءات مغربية".

وتنتج المملكة 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 بالمئة منها إلى أوروبا وباقي الدول.

ويتوفر في المغرب 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك

والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة، وهو ما تم الإعلان عنه الإثنين.