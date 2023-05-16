البنتاجون: 31 دبابة أبرامز أمريكية الصنع وصلت ألمانيا لتدريب القوات الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الإثنين، أن 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز" وصلت إلى ألمانيا للمشاركة في برنامج تدريبي للقوات الأوكرانية على استخدام الدبابات الأمريكية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر، قوله إنه من المتوقع أن تبدأ الطواقم الأوكرانية التدريب في مدينة جرافنفور بولاية بافاريا الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين.



وأوردت القناة الأمريكية أن برنامج التدريب قد يستغرق عدة أشهر ومن المتوقع أن يتم إرسال الدبابات إلى أوكرانيا في وقت ما خلال فصل الخريف.