الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها لقاء عبد الرحيم كمال بمركز الحرية للإبداع.. أجندة "الدستور" الثقافية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

يحل الكاتب الروائى السيناريست عبد الرحيم كمال، في ضيافة مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

تعقد الأمسية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بقاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، وتدير اللقاء دكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

ويتناول اللقاء، إلقاء الضوء علي المسيرة الإبداعية والفنية للسيناريست عبد الرحيم كمال، وأهم أعماله الأدبية والدرامية، وأهم المحطات في مشواره الأدبي، وتجربته ما بين الأدب وكتابة السيناريو.

وفي السادسة والنصف مساء، وضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل “MAYERLING”، من بطولة عمر الشريف، كاترين دي نيف، آفا جاردنر، وجميس ميسون، ومن إخراج تيرينس يونج، ويعقب عرض الفيلم مناقشة وندوة حوله، يقدمها ويديها الناقد الفني محمد كمال مبارك.

 

ــ مناقشة رواية “متروبول” باتحاد الكتاب

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن مسرح اتحاد كتاب مصر بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، أمسية ثقافية لمناقشة رواية “متروبول”، للكاتبة ريم أبو عيد، ويناقش الرواية كل من: الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، الكاتب فتحي سليمان، ويدر الأمسية الكاتب الروائي إبراهيم محمد علي.

 

ــ يوم الألعاب الشعبية بأكاديمية الفنون

وفي الثالثة عصر اليوم أيضا، تنطلق بأكاديمية الفنون بالهرم، فعاليات “يوم الألعاب الشعبية”، وذلك أمام ساحة معهد الفنون الشعبية التابع للأكاديمية، والذي يضم 14 لعبة شعبية.

 

ــ قضية الوعي وأبعادها المختلفة بالأعلي للثقافة

وفي السادسة مساء اليوم، تحتضن قاعة الندوات، بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة عامة بعنوان “قضية الوعي وأبعادها المختلفة”، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

ويشارك في الندوة كل من: دكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والمخرج المسرحي عمرو قابيل، وأستاذ علم الاجتماع دكتورة مني الحديدي، ويدير الأمسية دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

ــ المرأة وفصول السنة في مكتبة الإسكندرية

وفي الواحدة ظهرا، يستقبل مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “المرأة وفصول السنة”، وتحاضر فيها الدكتورة عبير قاسم؛ نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية.

 وتتناول المحاضرة الدور البارز للمرأةً في الفن عبر العصور، وكان من بين أدوارها أنها ارتبطت بتجسيد فصول السنة الأربعة. فظهرت بأشكال معينة لترمز إلى فصل الصيف وأخرى للربيع وثالثة للخريف، وأخيراً فصل الشتاء.

وكانت في كل فصل من هؤلاء تظهر بعناصر ومخصصات تتلاءم مع رموز الفصل الذي تجسده. وأبرز ما ظهرت فيه فصول السنة كانت لوحات وأرضيات منفذة بالفسيفساء في العصرين اليوناني والروماني في أماكن مختلفة حول البحر المتوسط، بالإضافة إلى بعض أعمال النحت الجدارية، والمستقلة، والمصنوعة من الفخار.

 

ــ “الماتريوشكا" و"رقم خاص” في مختبر السرديات

في سياق متصل، ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، في تمام السادسة مساء اليوم، أمسية ثقافية لمناقشة مجموعتين قصصيتين هما، "رقم خاص" للكاتب المصري حسام قبردي، و"الماتريوشكا" للكاتبة الأردنية سوار الصبيحي.

 حيث يقدم كل كاتب قراءة لمجموعة الكاتب الآخر، ثم تناقش العملين معًا الناقدة المصرية دكتورة مها الغنام،  ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. كما يبث اللقاء عبر تطبيق أونلاين وبالحضور الفعلي بقاعة (C) بمكتبة الإسكندرية.

بينها لقاء عبد الرحيم كمال بمركز الحرية للإبداع أجندة الدستور الثقافية اتحاد الكتاب المرأة وقضية الوعي مكتبة الاسكندرية

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