الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد كريمة: الأسرة الخلية الأولى الرئيسية للمجتمع (فيديو)

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر شرعًا أن الأسرة هي الخلية الأولى الرئيسية للمجتمع، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع، والعكس صحيح. 

وأضاف "كريمة" خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإسلام يبني الأسرة على أسس عقائدية وأخلاقية وتشريعية، أي أنها منظومة متكاملة.

وأوضح أن النظام العقائدي لبناء الأسرة، أن الله سبحانه وتعالى أحاطها بالإيمان، معقبًا: "عندما تتعامل مع أصولك وفروعك وأرحامك، فهو من منظور عقائدي بأن ذلك يترتب عليه ثواب أو عقاب، فإن ذلك يعتبر تأصيل عقائدي لبناء أسرة سليمة.

وأشار إلى أنه حينما يتم استطلاع آيات القرآن الكريم سنجد البر بالوالدين وهو أصول الأسرة، مستشهدًا بقوله تعالى: " وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)".

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