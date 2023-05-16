نسرين البغدادى: لُب عمل لجنة الأسرة هو البحث فى أولويات المجتمع

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن اسم اللجنة يعكس العلاقة التبادلية ما بين الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن كل منهما يؤثر في الآخر، حيث تتأثر الأسرة بالمجتمع، والمجتمع لا شك أنه يتكون من مجموع الأسر، وما يحدث في الأسر يحدث في المجتمع.

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذ يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا هو لب عمل اللجنة، لافتة إلى أن أساس عملها هو البحث في أولويات الأسرة المصرية، وعلى رأس هذه الأولويات، بعض القضايا الحياتية التي تتعلق بالأحوال الشخصية، ليس طرحًا للقانون، ولكن هناك معالجة لبعض القضايا التي يثور حولها الجدل.

وأوضحت أن أول القضايا التي سيتم مناقشتها، هو قضية الوصايا وما يتعلق بها، سواء كان فيما يتعلق بالولاية التعليمية، أو الأهلية القانونية، أو من النفقات وحقوق الطفل التي نبتغي فيها المصالح الفضلى للطفل، لأن ما يحدث من هذه المشكلات ينعكس على الطفل مباشرة وعلى مصالحه وربما تتعطل أموره جراء عند طرفين، ليس له ذنب بأنه يكون ابنهما.