الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مقلد": نأمل الوصول لنقاط مشتركة بالحوار الوطنى للنهوض بالجمهورية الجديدة

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعتبر منصة حوارية نعي جيدًا قيمة الحوار، ونعتبر أنفسنا منصة حوارية جامعة لكافة القوى والأطياف الوطنية.

وأضاف "مقلد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحوار بحد ذاته قيمة يجب أن نثمنها بشكل ضخم ونعطيها حقها في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه في نهاية الأمر فإن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد لهذا الوطن قضية، بل على العكس فمن الممكن لشخص مختلف معي أن يصدر عنه فكرة تكون مفيدة للدولة الوطنية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أي فكرة مفيدة لهذا الوطن يجب أن نتمسك بها؛ لأنها ستصب في مصلحة هذا الوطن، وهي المصلحة التي نرجوها جميعًا من هذا الحوار .

وأكد أن الحوار الوطني قيمة كبيرة يجب أن نثمنها، ويجب أن نقول بأنها أمر ضروري يجب أن يستمر ولا يتوقف عن توقيت معين وينتهي، معربًا عن أمله في  الوصول لنقاط مشتركة بكافة الأطياف لتكون جزء من العمل الوطني للجمهورية الجديدة.

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تغلق مكتبها فى موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الشاعر محمد الكاشف لـ"الدستور": ديوانى "نص معلقة سكر" من خلاصة تجاربى الشخصية

عبدالحليم قنديل: الحديث عن السلام فى الحرب الروسية الأوكرانية للتسلية فقط

"كهرباء الإسكندرية" تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد مسبق الدفع

أحمد كريمة: الأسرة الخلية الأولى الرئيسية للمجتمع (فيديو)

وزير كويتى: حريصون على إنجاح القمة العربية فى السعودية من خلال تعزيز العمل العربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي