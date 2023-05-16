"مقلد": نأمل الوصول لنقاط مشتركة بالحوار الوطنى للنهوض بالجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعتبر منصة حوارية نعي جيدًا قيمة الحوار، ونعتبر أنفسنا منصة حوارية جامعة لكافة القوى والأطياف الوطنية.

وأضاف "مقلد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحوار بحد ذاته قيمة يجب أن نثمنها بشكل ضخم ونعطيها حقها في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه في نهاية الأمر فإن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد لهذا الوطن قضية، بل على العكس فمن الممكن لشخص مختلف معي أن يصدر عنه فكرة تكون مفيدة للدولة الوطنية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أي فكرة مفيدة لهذا الوطن يجب أن نتمسك بها؛ لأنها ستصب في مصلحة هذا الوطن، وهي المصلحة التي نرجوها جميعًا من هذا الحوار .

وأكد أن الحوار الوطني قيمة كبيرة يجب أن نثمنها، ويجب أن نقول بأنها أمر ضروري يجب أن يستمر ولا يتوقف عن توقيت معين وينتهي، معربًا عن أمله في الوصول لنقاط مشتركة بكافة الأطياف لتكون جزء من العمل الوطني للجمهورية الجديدة.