استشارى طاقة: مصر أصبحت أول دولة أفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر

قال أشرف نصير، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن كل المستثمرين القادمين إلى مصر يأتون إليها وهم يعرفون جيدًا أنها مركز ومحور إقليمي للطاقة، لافتًا إلى أن أوروبا تريد عمل توازن في مصادر الطاقة لديها، خاصة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أشرف نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن أوروبا تعلم جيدًا أن ميزان القوى هو ميزان الطاقة، لافتًا إلى أنه لهذا السبب لجأت إلى مصر، لافتاً إلى أنه حان الوقت للاستفادة من البنية التحتية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، وهو ما سيمهد انطلاق استثمارات وصناعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.

وأوضح أن مصر أصبحت أول دولة أفريقية ستنتج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال شركة "سكاتك" الذي قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لها.