الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى طاقة: مصر أصبحت أول دولة أفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال أشرف نصير، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن كل المستثمرين القادمين إلى مصر يأتون إليها وهم يعرفون جيدًا أنها مركز ومحور إقليمي للطاقة، لافتًا إلى أن أوروبا تريد عمل توازن في مصادر الطاقة لديها، خاصة خلال الفترة القادمة. 

وأضاف أشرف نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن أوروبا تعلم جيدًا أن ميزان القوى هو ميزان الطاقة، لافتًا إلى أنه لهذا السبب لجأت إلى مصر، لافتاً إلى أنه حان الوقت للاستفادة من البنية التحتية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية  في مختلف القطاعات، وهو ما سيمهد انطلاق استثمارات وصناعات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء. 

وأوضح أن مصر أصبحت أول دولة أفريقية ستنتج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال شركة "سكاتك" الذي قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الرئيس التنفيذي لها.

الأكثر قراءة

"الذهب الأبيض".. تفاصيل خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر

عبدالحليم قنديل: الحديث عن السلام فى الحرب الروسية الأوكرانية للتسلية فقط

"أمينة رشيد" فى ضيافة المركز الثقافى الفرنسى الخميس المقبل

أحمد كريمة: الأسرة الخلية الأولى الرئيسية للمجتمع (فيديو)

وزير كويتى: حريصون على إنجاح القمة العربية فى السعودية من خلال تعزيز العمل العربى

يورجن كلوب يكشف سبب استبعاد نونيز من تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي