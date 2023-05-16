شبكة تليفزيون الصين: المتحف المصرى الكبير سيصبح أكبر المتاحف فى العالم

ألقت شبكة تليفزيون الصين (CGTN)، الضوء في تقرير مصور على المتحف المصري الكبير وإعلان تنظيمه عدد محدود من الجولات الإرشادية والفعاليات الخاصة في بعض الأقسام والمناطق بداخله، وذلك في إطار التمهيد للتشغيل التجريبي الذي سيُعْلن موعده لاحقاً.

وأشار التقرير إلى أن المتحف المصري الكبير الذي وُضع حجر أساسه في عام 2002، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، وسيُعرض فيه ١٠٠ ألف قطعة أثرية.

المتحف المصرى الكبير

ويعرض المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة، بداية من ميدان المسلة المعلقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وهي أول قطعة أثرية تستقبل الزوار وتوجههم إلى الصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم.

وسيكون في استقبال الزائرين تمثال الملك رمسيس الثاني، وسيشاهد زوار المتحف المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، في مكان واحد لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته الشهيرة.

المتحف المصرى الكبير

وكان موقع "ArchDaily" الدولي المعني بالفنون والمعرفة، قال إن المتحف المصري الكبير أعجوبة معمارية ومركزًا رائدًا للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية، وأحد أكثر المنشآت الثقافية أهمية.

ولفت الموقع في تقرير، إلى أن المتحف المصري الكبير في القاهرة يعد على مدار عقدين من الزمن أحد أكثر المباني الثقافية المتوقعة، ومن المقرر أن يكون أعجوبة معمارية ومركزًا رائدًا للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية.

المتحف المصرى الكبير

ويحتل المشروع الضخم الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، موقعًا تبلغ مساحته حوالي 500000 متر مربع بجوار موقع التراث العالمي لليونسكو الأهرامات في هضبة الجيزة.

وأضاف أن داخل قاعاته سيعرض ما سيصبح قريبًا أكبر متحف أثري في العالم 3500 عام من التاريخ المصري القديم، والذي تم الكشف عنه من خلال مجموعة تضم أكثر من 100000 قطعة أثرية سيتم عرض العديد منها لأول مرة.