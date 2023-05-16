محمد التاجى: جدى رفض دخولى الفن وحذرنى من كشف صلة القرابة بيننا

قال الفنان محمد التاجي، إن جده الفنان الراحل عبدالوارث عسر، كان شاعرًا ويكتب زجل، ووثق حرب أكتوبر المجيدة يومًا بيوم، من خلال زجل كان ينشر له يوميًا بجريدة الشعب.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفنان عبدالوارث عسر، كان يعمل إلى جانب الفن مدرسًا لفن الإلقاء في معهد السينما، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومعهد إعداد الضباط وقادة الشرطة، مشيرًا إلى أنه علم مؤخرًا أنه كان يدرس في الأزهر أيضًا فن الإلقاء.

رفض جده لدخوله الفن

وأكد أن جده لم يكن مرحبًا بدخوله الفن، ولكنه أصر على ذلك؛ لأنه كان يعلم صعوبة المهنة، كما أنه حذره من أن يكشف لأي منتج أو شركة إنتاج عن العلاقة التي تربطهما، لافتًا أنه بعد نجاحه في مسلسل "البشاير"، ومناداة الناس له باسم شخصيته في المسلسل وهي "سعيد"، كشف أنه حفيد عبدالوارث عسر، وكان ذلك في عام 1986، وذلك ليتشرف به، وكان ذلك بعد رحيله بأربع سنوات.