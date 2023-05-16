الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالحليم قنديل: الحديث عن السلام فى الحرب الروسية الأوكرانية للتسلية فقط

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الأحاديث عن سلام في الحرب الروسية الأوكرانية ماهي إلا للتسلية فقط وليست جدية؛ لأنه من الواضح أن روسيا حريصة على إطالة أمد الحرب بأوكرانيا لسبب بسيط هو نفسه الذي يسعى له الغرب وهو الاستزاف المتبادل.

 

وأضاف “قنديل”، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانفجار الذي حدث قبل أيام في غرب أوكرنيا بمدينة "خميلنيتسكي"، روسيا صرحت بأنه لمخرن أسلحة غربية تقدر الأسلحة به بـ500 مليون دولار، وقيل إن الانفجار تم بطائرات حربية وهناك تكهن بأنها قذائف اليوارنيوم المنضب.

 

تقدم روسيا في باخموت 

وأشار إلى أن منطقة باخموت، أن هناك أقاويل بتقدم روسيا بنسبة 95% وأنه يوجد كيلو ونصف كيلو فقط وتستولي على المنطقة كاملة، أما أوكرانيا فحديث المسئولين فيها يشير إلى أن روسيا تقدمت غرب باخموت فقط.

 

وتابع، أن واشنطن بوست، نشرت تقريرًا يقول إن قائد فاجنر اتفق مع الأوكران إعطائهم خرائط تمركز القوات الروسية، مقابل ترك باخموت، وفي التقرير نفسه قال إن المخابرات الأوكرانية راجعت المخابرات الأمريكية والتي نصحتهم بعدم الاستماع له لأنه من باب الخداع الروسي قبل الهجوم المضاد.

للتسلية سلام الاستزاف المتبادل باخموت قائد فاجنر عبدالحليم قنديل

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