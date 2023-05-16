أحمد زايد: الطبقة الوسطى أكثر الطبقات التى حدث بها تغيرات خلال العصور

قال الدكتور أحمد زايد، رائد علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الهجرة من داخل مصر لخارجها حلت الأزمة التي واجهوها من التغيرات العنيفة في فترة الثمانينيات والتسعينيات فاتجهوا إلى ليبيا والعراق والمحظوظ منهم سافر للخليج.

وأضاف "زايد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هجرة المصريين للخارج أحدثت تأثيرات كبيرة للغاية وأدخلت مصر في بعض المتغيرات الجديدة المتصلة بالتدين وأساليب سلوكية معينة وعادات في الطعام والزين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية بها كثير من التناقضات، مثل التركيبة الطبقية خاصة الطبقة الوسطى.

40 % تقريبًا هبطوا إلى مستوى أدنى من الطبقة الوسطى

وأشار إلى أن التغير في الطبقة الوسطى دائم، وأكثر تغيرا بها أن جزءا كبيرا منها في حدود 40 % تقريبًا هبطوا إلى مستوى أدنى من الطبقة الوسطى، فأصبحوا يواجهون مشكلات في الحياة والعيش، وهناك فئة أصحاب المهن المتخصصة مثل الأطباء والمهندسين، وفئة أخرى اشتبكت مع رأس المال وخرجت من نطاق الطبقة الوسطى.