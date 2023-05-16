الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها فى فيلم "أولاد رزق 3"

نسرين أمين
نسرين أمين

أكدت الفنانة نسرين أمين، حرصها الدائم على تقديم الشخصيات المتنوعة في أدوارها الدرامية والسينمائية في أعمالها الفنية.

وكشفت نسرين أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، تفاصيل فيلم "يوم 13"، مؤكدة أنها تجربة مرعبة جديدة.

وعن تصوير فيلم "أولاد رزق 3"، أشارت إلى أن فيلميها “أولاد رزق” 1 و2 حققا نجاحا كبيرا، معقبة: "من الجيد تصوير جزء ثالث من الفيلم".

وأشارت إلى أن شخصية "حنان" في الفيلم طيبة، و تختلف تمامًا عما قدمته في مسلسل "بابا المجال"، وما قدمته من أدوار أخرى.

وأعربت الفنانة نسرين أمين عن مدى سعادتها للمشاركة لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل “بابا المجال”، قائلة إنها حرصت على تقديم هذه الشخصية، حيث تشارك مع مجموعة من النجوم الكبار بالنسبة لها، كما أنها تشارك لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في هذا المسلسل.

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