الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

أبراج
أبراج

يقدم الدستور حظك اليوم الثلاثاء لجميع مواليد الأبراج المائية:

برج السرطان 
القليل من الجهد من جانبك سيقطع شوطًا طويلاً في إصلاح الأسوار مع أحد المنافسين، إن مقابلة زميل قديم في المدرسة أو الكلية هو احتمال واضح اليوم، ستزيل الشفافية في المفاوضات كل المخاوف في المضي قدماً في الصفقة.

برج العقرب 
يشار إلى السفر وقد يأخذك خارج المدينة أو البلد، كيف تستثمر أو تنفق أموالك اليوم سيكون لها تأثير على التخطيط المالي المستقبلي، هناك الكثير مما يجب القيام به في العمل لذا عليك أن تتسارع في ذلك، أنت بحاجة إلى التعامل مع السلبية بتصميم حازم، كل ما تحتاجه هو دفعة بسيطة لإكمال مهمة معلقة.

برج الحوت

سيجد المحترفون اليوم مربحًا، قد يكون الترويج لمصلحتك الشخصية في ذهنك وستتخذ خطوات لتحقيق ذلك، مطلوب خطوات تصحيحية فورية اليوم لمنع اختلال الانسجام الأسري،  ستحصل على الراحة المناسبة إذا انتظرت بعض الوقت، يمكن أن تجدك عملية شراء.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك هُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

خبيرة ابراج عالمة فلك أبراج مائية برج الحوت برج السرطان

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