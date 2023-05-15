الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد دويتو شيرين وحسين الجاسمي.. تامر أمين ينفعل: "المواهب في خطر"

شيرين وحسين الجاسمي
شيرين وحسين الجاسمي

علق الإعلامي تامر أمين على انتشار دويتو يجمع الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسين الجاسمي، قائلًا: “شيرين لم تغن الدويتو، لكن تم استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع صوت شيرين على الأغنية”.

وأضاف تامر أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "شئ في منتهى الخطورة، الموهبة هتروح وتضيع، الإبداع والتألق الفني هيروح، ممكن أنزل أغنية لعمرو دياب بالذكاء الاصطناعي، أو بصوت عبدالحليم حافظ الله يرحمه".

وأردف: "كان فيه نكتة قديمة أجيب لك عبدالحليم من التربة يغني، دلوقتي اقدر ادخل الاستوديو اعمل أغنية جديدة بصوت تبيكال صوت عبدالحليم حافظ، بعد ما مات بـ30 سنة ينتج أغنية جديدة في السوق، كلمات جديدة وألحان جديدة".

وأردف: "خطر كبير مهدد للعنصر البشري، البشر قيمتهم هتقل، ووظيفتهم هتقل، والاستعانة بهم، بسبب الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيال وصلت لمرحلة مخيفة من التقدم أصبحت تحاكي ما يفعله الإنسان وأفضل منه، والدليل الحاصل على مستوى الغناء".

تامر أمين دويتو شيرين والجاسمي الذكاء الاصطناعي اخر النهار

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