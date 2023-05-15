الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخرها موظف بشركة شحن.. "حاتم صلاح" يروي تفاصيل مسيرته المهنية قبل التمثيل

الفنان حاتم صلاح
الفنان حاتم صلاح

قال الفنان حاتم صلاح، إنه مر بلحظات يأس في بداية مشواره الفني: "فيه وقت كثير كنت بقعد في البيت وبخيب أمل أهلي فيا، وسني بيكبر، ولسا معملتش حاجة، وما تجوزتش، وفي وقت من الأوقات كنت لسا باخد مصروف".

وأضاف الفنان حاتم صلاح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لم يتزوج حتى الآن، فقد كان يؤجل هذه الخطوات المهمة في حياته حتى يقف على أرض صلبة.

وعن بداياته، قال “صلاح”: "في الأول مكنتش بعرف أدخل الكاستينج من الأصل، كنت بروح أقعد من الساعة 4 حتى الساعة 1 ليلاً، وفي الآخر كانوا يقولون لنا يا جماعة خلاص تعالوا بكرة، أو مفيش، وكانت المعارف هي التي تدخل، حتى قررت أن أعمل كمساعد مخرج حتى أستطيع أن أدخل إلى المجال.

وأشار إلى أنه عمل بالكثير من المهن قبل التمثيل، حيث عمل بشركة تأمين، كما عمل بشركة شحن بحري وجوي،  لافتاً إلى أنه عمل بالكثير من الوظائف الصعبة التي لم يكن بعرفها. 

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