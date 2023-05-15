الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة بفضية كأس العالم لألعاب الماء الشاطئية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هنأت اللجنة الأولمبية المصرية، الاثنين، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد حصول منتخب الرجال لكرة الماء على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لألعاب الماء الشاطئية المقامة في مدينة الغردقة.

ونجح منتخب الرجال لكرة الماء في تحقيق انجاز لأول مرة بتحقيق الميدالية الفضية والتأهل لنهائيات دورة الألعاب العالمية الشاطئية المقرر إقامتها في مدينة بالي بدولة أندونسيا في إنجاز تاريخي واستمرار لتحقيق النتائج المميزة للسباحة المصرية وحصد البطولات خلال الفترة الحالية والتي تؤكد أن هناك خطة عمل ناجحة نتيجتها واستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة والرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

رئيس الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الرجال منتخب الرجال لكرة الماء هشام حطب

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