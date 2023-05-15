محمد التاجي: تسجيل القرآن الكريم آخر أعمال "عبدالوارث عسر"

استعاد الفنان محمد التاجي، ذكرياته مع جده الفنان الراحل عبدالوارث عسر، مؤكدًا أنه عاش في بيت جده أكثر مما عاش في بيت والده.

وقال “الناجي” خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن جده توفى وكان وقتها في عمر 28 عامًا، مؤكدًا أنه أحب الفن بسبب احترام الناس له وأدرك أن الفنان له قيمة في أعين الناس، وكان يذهب معه للاستوديوهات وكان نظرة الناس له مميزة، مشيرًا إلى أنه كان هناك إجلال للفنان نفتقده اليوم.

تعامل جده معهم

ووصف جده الراجل بأنه كان في منتهى الطيبة والشدة والحزم والحنية وكان خليطًًا من أشياء كثيرة، وأنهم كانوا يحبونه ويقلدونه في أفعاله.

وأكد أن جده سجل القرآن الكريم، كاملًا بصوته لإحدى الشركات، ولكن للأسف لم يظهر للنور وكان أخر عمل قدمه في حياته عم 1982.