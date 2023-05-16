الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:
 

الحمل
مهنياً: قد تدهش الزملاء في قدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في وضع مماثل.
عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية التي قد تهدّد علاقتكما، لكنك تستدرك الامر سريعاً. 
صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي في الصباح.

الثور
مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.
عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحياً: لا تحاول التهرب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

الجوزاء
مهنياً: انتقال القمر الى برج الحمل الصديق مناسب جداً ، لا تتراجع أمام العقبات الصغيرة التي يضعها الزملاء في وجهك، بل واجههم وتغلب على أهدافهم السيئة.
عاطفياً: عليك أن تكون متسامحاً تجاه الشريك، فالخطأ الذي ارتكبه لم يكن مقصوداً، وأنت تعلم ذلك علم اليقين.
صحياً: لا تخاطر في تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك.

السرطان
مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.
عاطفياً: تمضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معاً إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن. 
صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

الأسد 
مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع الزملاء وأرباب العمل لنيل ثقتهم مجدداً.
عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يمكن أن يعقد الوضع بعض الشيء ويوصلكما إلى الطريق المسدود. 
صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

العذراء
مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.
عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
صحياً: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعباً نفسياً ومعنوياً، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.

الميزان
مهنياً: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه.
عاطفياً: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسياً وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك. 
صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

العقرب

مهنياً: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات. 
عاطفياً: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك.
صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

القوس 
مهنياً: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولاً لبعض المشاكل. 
عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه. 
صحياً: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.

الجدي 
مهنياً: تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.
عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.
صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

الدلو
مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود. 
عاطفياً: قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة.
صحياً: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً.

الحوت
مهنياً: يحالفك الحظ وتحقق مشروعاً كبيراً منتظر ولو انك كنت تميل إلى العمل خلف الستار. 
عاطفياً: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين ولا تواجه معه مشاكل الغيرة وتحاول أن تتخطى الماضي.
صحياً: قد تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

خبيرة ابراج حظك اليوم برج الحوت جاكلين عقيقي برج الحمل

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