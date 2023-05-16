قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنياً: قد تدهش الزملاء في قدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في وضع مماثل.

عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية التي قد تهدّد علاقتكما، لكنك تستدرك الامر سريعاً.

صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي في الصباح.



الثور

مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحياً: لا تحاول التهرب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.

الجوزاء

مهنياً: انتقال القمر الى برج الحمل الصديق مناسب جداً ، لا تتراجع أمام العقبات الصغيرة التي يضعها الزملاء في وجهك، بل واجههم وتغلب على أهدافهم السيئة.

عاطفياً: عليك أن تكون متسامحاً تجاه الشريك، فالخطأ الذي ارتكبه لم يكن مقصوداً، وأنت تعلم ذلك علم اليقين.

صحياً: لا تخاطر في تسلق المرتفعات، فقلبك قد لا يتحمل ذلك.

السرطان

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات.

عاطفياً: تمضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معاً إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن.

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

الأسد

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع الزملاء وأرباب العمل لنيل ثقتهم مجدداً.

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يمكن أن يعقد الوضع بعض الشيء ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي.

العذراء

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية.

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز موقعك، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

صحياً: المحيط المرتبك حولك يولد فيك تعباً نفسياً ومعنوياً، وتحاول تخطيه بشتى الوسائل.

الميزان

مهنياً: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه.

عاطفياً: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسياً وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك.

صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

العقرب

مهنياً: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات.

عاطفياً: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك.

صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

القوس

مهنياً: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولاً لبعض المشاكل.

عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه.

صحياً: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.

الجدي

مهنياً: تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

الدلو

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة ويحرّرك من بعض القيود.

عاطفياً: قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة.

صحياً: مهما كثرة المشاغل لإلهائك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً.

الحوت

مهنياً: يحالفك الحظ وتحقق مشروعاً كبيراً منتظر ولو انك كنت تميل إلى العمل خلف الستار.

عاطفياً: تحظى بلقاء أحد الأشخاص المميزين ولا تواجه معه مشاكل الغيرة وتحاول أن تتخطى الماضي.

صحياً: قد تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.