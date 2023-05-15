الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. صلاح يصنع مرتين في تقدم ليفربول على ليستر بهدفي جونز

ليفربول
ليفربول

تقدم ليفربول على نظيره ليستر سيتي بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

 

نجمنا المصري محمد صلاح شارك أساسيًا في تشكيل الريدز ونجح في صناعة ثنائية ليفربول بالشوط الأول.

 

ويعود الفضل لتقدم ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط كيرتس جونز الذي سجل هدفي الشوط بالدقيقة 33 و36 من صناعة صلاح.

 

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام ليستر سيتي

 

حراسة المرمى: أليسون

 

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

 

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز

 

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح

 

ويخوض ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، مواجهة الليلة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62، بينما يحتل ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

ليفربول كان يتواجد في المركز الثامن قبل شهر، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، ولكن بعد تحقيق ست انتصارات متتالية قفز الفريق للمركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أقل من ليفربول.

ليفربول ليستر سيتي صلاح محمد صلاح جونز

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