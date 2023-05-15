الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بمطروح تواصل فعاليات رواق الأزهر للنشء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، ومن خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمطروح فعاليات رواق الأزهر، وذلك بمركز شباب الضبعة. 

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد رفاعى مدير عام المديرية ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، بحضور الشيخ رشاد عبدالباسط واعظ بالأزهر وعبدالرواف طوير المدير التنفيذي لمركز، وأشرف السباعي مسئول الأنشطة بالمركز.

تضمنت فعاليات الرواق مناقشة أهمية معرفة وفهم أسماء الله الحسنى وأقسام أسماء الله الحسنى وثمرات وفوائد نستخلصها من أسماء الله الحسنى مثل التواضع وعدم التكبر مراقبة الله فى كل الأحوال التفاؤل، وعدم اليأس وغيرها من الفؤاد العظيمة.  

يناقش الرواق داخل مراكز الشباب في كل أسبوع قضية من القضايا التى تهم النشء والشباب والاسر المصرية ومعالجتها وتتم بمعايشة حقيقية من الوعاظ داخل مراكز الشباب.

يهدف الرواق إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة والرد على الأسئلة والاستفسارات المختلفة التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

المفاهيم الدينية رعاية الموهوبين مجالات التثقيف محافظ مطروح مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة

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