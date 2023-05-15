أستاذ بجامعة كييف: وتيرة الدعم البريطاني لأوكرانيا ليست كافية لحسم المعركة

قال الدكتور ميكولا باستون، الأستاذ بجامعة كييف الوطنية، إن الحكومة البريطانية تبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا وتزويد جيشها بكل احتياجاته للانتصار في معركته ضد الروس.

وأضاف الدكتور ميكولا باستون، خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أوكرانيا ستنتصر قبل أن تستنزف القدرات البريطانية وقدرات الدول الغربية، لافتاً إلى أن وتيرة الدعم البريطاني لأوكرانيا ليست كافية لاحراز تقدم سريع وتحقيق انتصار، إلا أن الدعم البريطاني يتزايد شهرًا بعد الآخر.

وأوضح أن بريطانيا بدأت برنامج تدريب الطيارين الأوكران لاستخدام الطائرات الحربية.