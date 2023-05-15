الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تدخله لنجدة طائر.. "رامز أمير" يطالب بتشريع لحماية الطيور الجارحة

رامز أمير
رامز أمير

كشف الفنان رامز أمير، تفاصيل قصة الاستعانة به لنجدة طائر جارح تم اصطياده من قبل طفل ونشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامز أمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه استجاب لمناشدات متابعيه عبر صفحته على "فيس بوك"، واستطاع التوصل للطفل.

وأكد أن الطائر في حالة مرضية شديدة، ومصاب بكسور في قدميه وجرح في الصدر.

يطالب بوضع قانون يحكم التعامل مع الطيور الجارحة

وأكد “أمير” أن التعامل مع الطيور الجارحة مسئولية كبيرة، فلا يستطيع أي شخص التعامل معها لأنها تمثل خطورة على الإنسان وكذلك يمثل هو خطورة عليها.

واختتم تصريحاته مطالبًا بوضع قانون يحكم التعامل مع الطيور الجارحة وعدم حيازتها إلا برخصة مثل باقي دول العالم، لافتًا أن الطيور الجارحة ليست للزينة مثل الققط والكلاب.

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