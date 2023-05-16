وزيرة خارجية ألمانيا: السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، الإثنين، إن المملكة العربية السعودية تسعى لحل أزمات المنطقة وتحتاج إلى علاقات قوية معها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى بنظيرته الألمانية أنالينا بربوك في جدة يوم الإثنين.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن كبار الدبلوماسيين ناقشوا خلال اجتماعهم العلاقات الثنائية واستكشفوا سبل تعزيزها، مضيفة أنهما بحثا سبل زيادة التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية.

كما شكرت بربوك السعودية على جهودها في إجلاء الرعايا الألمان من السودان، بحسب الوزارة.

كما أجلت السعودية آلاف الرعايا الأجانب من السودان بعد اندلاع القتال في البلاد في 15 أبريلن بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السري، وأودى الصراع بحياة المئات وأجبر مئات الآلاف على الفرار من ديارهم.

وبحسب صحيفة آرب نيوز، استعرض الأمير فيصل وبيربوك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعربت بربوك خلال الاجتماع عن تقدير بلادها لإجلاء السعوديين الألمان من السودان، مشيرة إلى الكفاءة العالية للسلطات السعودية ونجاح العمليات.

كما استعرض الأمير فيصل وبيربوك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقشا التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن، كما عقدا جلسة مباحثات رسمية بحثا خلالها أهمية بذل كافة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء أسس السلام في المنطقة والعالم من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وبعد مرور شهر على الاحداث المشتعلة في السودان واستمرارها، مما قد فاقم من الكوارث والمعاناة في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يواصل قوات الدعم السريع والجيش السوداني مواجهة عصفت بالسودان وشعبها.

ويعيش الشعب السودان أجواء صعبة للغاية نتيجة الحرب المشتعلة وسط دعوات أممية لحل الأزمة، وآخرها النقاش في جدة برعاية أمريكية سعودية.