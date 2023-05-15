"القاهرة الإخبارية".. كواليس حرب الـ10 أشهر للسيطرة على باخموت الأوكرانية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا حول أسباب المساعي الروسية لإحكام السيطرة على باخموت.

وأوضح التقرير، أن “باخموت” المعركة الأصعب في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تلك المعركة التي ضل فيها طرفي الصراع، الطريق نحو تحقيق الحسم لأي منهما منذ أن احتدم القتال فيها قبل عشرة أشهر.

قائد القوات البرية الأوكرانية، الكولونيل جنرال الكسندر سوسكي، قال إن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر بلا هوادة أو تراجع، لافتًا إلى أن القائد الأوكراني كشف عن أن القوات الأوكرانية أثبتت قدرتها على التقدم، ومواجهة القوات الروسية هناك، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا التقدم يمثل أول عملية هجومية ناجحة في باخموت.

وعلى الجانب الآخر، جاءت التصريحات من روسيا لتعلن تحقيق مزيد من التقدم والانتصار في باخموت.

قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، أكد أن قواته تقدمت قرابة الـ 550 مترًا، داخل المدينة، فيما أعلن أن أوكرانيا لا تسيطر إلا على 2 كيلو متر فقط بالمدينة.

وعلى مدار أشهر مضت، تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن تكبيد بعضهما خسائر كبيرة خلال المعارك الضارية المستعرة بالمدينة، الواقعة شرق أوكرانيا، رغم إعلان روسيا وأوكرانيا ومسؤولين أوروبيين، أن باخموت كمدينة لا تحمل أهمية استراتيجية حقيقية في مسار الحرب، إلا أنها أصبحت ذات قيمة رمزية وسياسية كبيرة للطرفين.

