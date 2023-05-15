"كل ما أقربلها تقولي تعبانة".. نص أقوال حسن شاكوش في تحقيقات النيابة ضد ريم طارق

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أول التفاصيل الكاملة لأزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق.

واتهمت ريم صادق بخيت زوجها حسن منصور الشهير بـ"حسن شاكوش"، لقيامه بالاستيلاء على قائمة منقولاتها ومشغولاتها الذهبية وإيصال أمانة قيمته 500 ألف جنيه بديل لمؤخر الصداق وكذا قيامه بطردها من منزل الزوجية بكمبوند شهير بأكتوبر، تاركة كل منقولاتها الزوجية وملابسها ومتعلقاتها الشخصية.

بسؤال ريم صادق زوجة حسن شاكوش أمام نيابة أكتوبر الكلية بتاريخ 5 مايو خلال تحقيقات النيابة، قررت بقيام زوجها حسن شاكوش بالاستيلاء على قائمة منقولاتها ومشغولاتها الذهبية وإيصال الأمانة، وأنها تقدمت ببلاغًا راغبة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

قالت زوجة حسن شاكوش خلال تحقيقات النيابة، يوم 1 مايو الصبح حصل مشاكل بيني وبين جوزي وطردني من البيت وتاني يوم روحت أنا وماما وولاد خالتي البيت تاني ومرضيش يدخلنا وأنا كنت سايبه هناك الدهب بتاعي والقايمة والمنقولات نفسها، وإيصال أمانة هو كاتبه على نفسه بنص مليون جنيه، عشان قال المأذون هياخد فلوس كتير عشان المؤخر واتكلمنا أنا واهلي معاه وموصلناش لحاجة وعملت المحصر.

وتابعت زوجة شاكوش خلال التحقيقات:"أنا اتجوزت حسن يوم 10 مارس 2023، والمنقولات عبارة عن أوضة نوم وأوضتين أطفال وسفرة وأنتريه وركنة وأجهزة كهربائية وسجاد ونجف وترابيزات وستائر وتقريبا تمنهم 650 ألف جنيه، ومشغولاتي الذهبية طقم ذهبي - عقد وأنسيال وخاتم، وبردو مش عارفة بكام بس هما 53 جرام.

أضافت زوجة شاكوش خلال التحقيقات، إيصال الأمانة ده حسن كتبه عشان مكتبش مؤخر في قسيمة الزواج وقالي المسمي بيننا وقال علشان مدفعش فلوس كتير للمأذون، وهو كان قاصد أنه يبدد المنقولات ويسرق حاجتي وكمان إيصال الأمانة.

وقررت نيابة أكتوبر، صرف ريم صادق من سراي النيابة وطلب حسن شاكوش للإستماع إلى أقواله، وإنتداب المباحث للإنتقال إلى محل الواقعة ومعاينة ما بها من منقولات زوجية وإثباتها في محضر، وإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.

وبتاريخ 7 مايو، ورد لنيابة أكتوبر، تقدم وكيل حسن شاكوش بمحضر تضرره من زوجته ريم صادق التي قامت بترك مسكن الزوجية، وإرسالها رسالة صوتية له مفادها قيامها بترك المسكن وعقب ذلك إكتشافه عدم تواجد مبالغ مالي قدر بـ نصف مليون جنيه فضلا عن تواجد مشغولاتها الذهبية طرف والدتها من بعد شهر العسل للزواج، ثم حضر المحامي في اليوم التالي وقرر بأنه نظرا لسفر حسن شاكوش فإنه سيحضر إلى النيابة في صباح 10 مايو.

وبتاريخ 10 مايو، حضر حسن شاكوش إلى نيابة أكتوبر، وقرر أمام النيابة أنه لم يسرق المنقولات ولا المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها ريم صادق، وأنه لم يدون قائمة بالمنقولات بل أنهم أتفقوا على كتابتها فيما بعد بـ 80 ألف جنيه، قائلا أنه إستيقظ يوم 1 مايو فوجد ريم تقول له «أنا ماشية دلوقتي وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي».

وقال شاكوش أمام النيابة، رديت عليها وقولتلها خلاص براحتك امشي، وتاني يوم أنا مكنتش موجود في الفيلا، والدتها وابن خالتها وأخوها جم الفيلا عندي وكلموني قولتلهم أنا مش هنا، مشيوا وبعد كدة لقيت أن في نصف مليون جنيه مش موجودين في الخزنة بتاعتي وهي اللي سرقتهم من ورايا.

وتابع حسن شاكوش أمام النيابة: "مفيش قايمة أتكتبت اصلا والعفش اللي موجود في البيت كله أنا اللي جايبه وهىّ جابت شوية أواني وغسالة أطباق و3 سجاجيد وأنا مكتبتش وصل بـ500 ألف جنيه والدهب كان معاها هىّ وهىّ عارفة، وهدومها ومكياجها عندي في الفيلا وأنا مش مانعها تاخد حاجتها، إحنا اتفقنا نكتب قائمة بـ80 ألف جنيه مش زي ما بتقول 650 ألف جنيه، والعفش كله أنا اللي اشتريته والمنقولات اللي موجود أوضة نوم وأوضتين أطفال بـ100 ألف جنيه.

أضاف شاكوش في التحقيقات:"أنا جبتلها طقم دهب سلسلة فيها 3 سلاسل وإسورة وخاتمين ودبلة وكان تمنهم ساعتها تقريبا 100 ألف جنيه وأنا بتهمها بالتزوير في عقد الزواج وأنها قالت إنها بكر ومش متجوزة قبل كده وطلعت متجوزة واحد وبتهمها بسرقة نصف مليون جنيه.

وأكمل شاكوش:"اتفاجأت أنها متزوجة من السوشيال ميديا ولمّا هىّ قالت لي إنها كانت متزوجة من سنة ونصف، والمأذون قال إنها بكر رشيد وهىّ ما اعترضتش ولا هىّ ولا والدها، لكن أنا عرفت إنها متجوزة واحد وشوفت صورتهم في الفرح على فيسبوك وأنا معرفش بقى المأذون كان عارف ولا لأ، ولم أقم بمعاشرتها معاشرة الأزواج، لأنها كانت كل شوية تقولي إنها تعبانة وبعدها قالتي أنا كنت متزوجة وعندي مرض يمنعني من الجماع".

واتهم حسن شاكوش خلال النيابة زوجته قائلاً:«أنا بتهم ريم صادق ووالدها بالتزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة في عقد الزواج الشرعي، وعدم إبلاغي بزواجها من قبل وعن واقعة السرقة أنا بحط كل الفلوس في الخزنة بتاعتي ولما رجعت لقيت الفلوس ناقصة 500 ألف جنيه".

وأمرت النيابة العامة في أكتوبر بصرف حسن شاكوش من سراي النيابة مؤقتا، وطلب ريم صادق للتحقيق معها مرة أخرى، وإرفاق ما يفيد على وجه رسمي من مصلحة الإحوال المدنية باسماء وبيانات زيجات ريم صادق السابقين والحالي إن وجدوا.