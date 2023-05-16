الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يكشف سبب استبعاد نونيز من تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر

داروين نونيز
داروين نونيز

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سبب استبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي.

ويلعب ليفربول مع ليستر سيتي مساء اليوم في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن سبب خروج نونيز: “تدربنا بالأمس وبدا على ما يرام ولكن بعد ذلك قال إنه شعر بشيء في إصبع قدمه لذلك كان علينا اتخاذ قرار”.

 

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح

يحتل ليفربول قبل لقائه مباراة الليلة التي تجمعه مع ليستر سيتي المركز الخامس بالدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي لمباراة الليلة وفي حوزته 30 نقطة فقط وضعته في المركز الـ19.

وتعد مباراة اليوم عقبة صعبة أمام طموحات ليفربول في مواصلة الانتصارات في ظل سعيه للوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

ويدخل ليفربول المباراة بحثا عن تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده للنقطة 65 والضغط بقوة على الثنائي نيوكاسل ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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