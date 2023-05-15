الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي يدين اقتحام مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

ارشيفية
ارشيفية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب. 

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيانه أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها، معربا عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. 

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى جميع الأطراف للاستجابة لكافة دعوات التهدئة واللجوء إلى الحوار السلمي والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، عن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

 

البرلمان العربي سفارة الأردنية التخريب الخرطوم

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