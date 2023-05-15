الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: مؤشرات على توسيع روسيا وإيران شراكة دفاعية غير مسبوقة

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن مؤشرات على توسيع روسيا وإيران شراكة دفاعية غير مسبوقة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، قدمت إيران لروسيا 400 مسيرة هجومية انتحارية منذ أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن إيران وروسيا تعملان على بيع أسلحة متطورة خاصة الطائرات المسيرة. 

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن إيران وروسيا توسعان شراكتهما الدفاعية "غير المسبوقة"، حيث زودت طهران الكرملين بما لا يقل عن 400 طائرة دون طيار منذ أغسطس.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مكالمة هاتفية أن الدعم يتدفق في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى أن إيران تسعى الآن للحصول على معدات عسكرية بقيمة “مليارات الدولارات” من روسيا.

وأضاف كيربي أن "الشراكة بين روسيا وإيران تعمل بشكل مباشر على تمكين أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مما يشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا بالطبع ، ولكن أيضًا لجيران إيران".

البيت الأبيض روسيا إيران شراكة دفاعية غير مسبوقة

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