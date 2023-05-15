الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل إعلانها.. جلسة حوارية مع روائي القائمة القصيرة بالجائزة العالمية للرواية العربية

الجائزة العالمية
الجائزة العالمية للرواية العربية

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الامارات في مقره بأبوظبي؛ بالتعاون مع ادارة الجائزة العالمية للرواية العربية"البوكر"، جلسة حوارية مع روائي القائمة القصيرة حول رواياتهم وتطلعاتهم وتخميناتهم، وذلك يوم السبت الموافق 20 مايو فى تمام الخامسة مساءً، وذلك قبل يوم واحد من حفل الاعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة.

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة فى دورتها السادسة عشرة لعام 2023، ويحصل كل كاتب وصلت روايته إلى القائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على جائزة مالية كبرى قدرها 50 ألف دولار، تضاف إلى الـ10 آلاف دولار.

ووصلت روايات "رواية "مُنّا" للصديق حاج أحمد، و"حجر السعادة" لأزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2023.

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. 

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السادسة عشرة ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة ، وهما نجوى بن شتوان (عن "زرايب العبيد" في العام 2017) وميرال الطحاوي (عن "بروكلين هايتس" في العام 2011). كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز"، فيما ترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم : الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبد الحميد، وزهران القاسمي.

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